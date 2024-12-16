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Тайвань зафиксировал приближение самолетов и кораблей ВВС КНР

Один из самолетов ВВС Китая смог пересечь продолжение срединной линии Тайваньского пролива.
Таисия Кваша 2024-12-16 06:08:42
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Global Look Press

ВВС Тайваня сообщили о приближении к острову шести кораблей и пяти самолетов из Китая. Один из самолетов смог пересечь продолжение срединной линии Тайваньского пролива.

«Пять самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены до 6 утра сегодня. Один из самолетов пересек продолжение срединной линии Тайваньского пролива», - говорится в сообщении, которое опубликовано на странице в социальной сети X.

Отмечается, что Вооруженные силы Тайваня уже отреагировали на действия китайских ВВС.

Ранее Минобороны Китая заявило, что Тайвань будет строго наказан за попытки опереться на внешние силы или их использование в своем стремлении к независимости.

#Китай #в стране и мире #Тайвань #Тайваньский пролив #ВВС Китая
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