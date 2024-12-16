МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты FPV-дронов точными ударами поразили технику и живую силу ВСУ

Беспилотники группировки войск «Центр» поддерживают наступательные действия штурмовиков, нанося удары по командным пунктам, укрытиям и блиндажам ВСУ.
2024-12-16 05:01:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении. Кадры поражения целей показало Министерство обороны РФ.

Ударные FPV-дроны и беспилотники с системой сбросов боеприпасов используются, чтобы поддержать наступательные действия наших штурмовиков на Красноармейском направлении. Они ведут огонь по командным пунктам, укрытиям и блиндажам ВСУ.

Расчеты дронов-разведчиков передают координаты обнаруженных вражеских объектов расчетам ударных  беспилотников. В зависимости от характеристики выявленного объекта выбирается соответствующий боеприпас, и бойцы наносят удар по цели.

Ранее российские военнослужащие сбросили боеприпасы с дронов на боевиков ВСУ в Харьковской области. Скопление живой силы обнаружили в лесу, командование приняло решение атаковать противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #FPV-дроны #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 