Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении. Кадры поражения целей показало Министерство обороны РФ.

Ударные FPV-дроны и беспилотники с системой сбросов боеприпасов используются, чтобы поддержать наступательные действия наших штурмовиков на Красноармейском направлении. Они ведут огонь по командным пунктам, укрытиям и блиндажам ВСУ.

Расчеты дронов-разведчиков передают координаты обнаруженных вражеских объектов расчетам ударных беспилотников. В зависимости от характеристики выявленного объекта выбирается соответствующий боеприпас, и бойцы наносят удар по цели.

Ранее российские военнослужащие сбросили боеприпасы с дронов на боевиков ВСУ в Харьковской области. Скопление живой силы обнаружили в лесу, командование приняло решение атаковать противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.