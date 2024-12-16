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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за вони свиней

Пилот заявил, что из-за резкого запаха не сможет спокойно долететь до пункта назначения.
Игнат Далакян 2024-12-16 19:35:58
© Фото: @Inna_Inna_Iv X.com © Видео: @Inna_Inna_Iv X.com

Пассажирский самолет, совершающий рейс из Амстердама в Мексику, запросил экстренную посадку на Бермудских островах. Причиной этому стал проникший в кабину резкий запах из грузового отсека, в котором находилось 100 свиней. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на издание Paliparan.

В ходе общения с диспетчером нью-йоркского управления воздушного движения, контролирующего пространство над островами, капитан воздушного судна признался, что посадка необходима для проветривания.

По словам пилота, воздух в кабине настолько пропитался вонью, что помешает спокойно долететь до Мексики. Узнав количество свиней в грузовом отсеке, диспетчер связался с воздушной гаванью Бермудских островов.

После посадки в управляющей аэропортом компании сообщили, что животных выгрузили из судна и перегнали в безопасное место. Сейчас они находятся под присмотром ветеринаров. Представитель компании подчеркнул, что они заботятся обо всех пассажирах, независимо от количества конечностей.

#в стране и мире #Самолет #Вынужденная посадка #посадка #свиньи
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