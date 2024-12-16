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Путин: в ВС РФ поступают роботизированные комплексы с ИИ

Российские войска продолжают совершенствоваться с помощью искусственного интеллекта.
2024-12-16 13:55:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в войска поступают роботизированные комплексы с искусственным интеллектом.

«Надо развивать робототехнические устройства и БПЛА. Нужно готовить операторов этих систем», - сказал Путин.

Президент России также отметил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой по всей линии фронта. На заседании коллегии Минобороны РФ Владимир Путин также заявил, что опыт СВО нужно учитывать при развитии отечественных систем вооружений.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Владимир Путин #искусственный интеллект #Роботизированные комплексы
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