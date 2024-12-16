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В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд

Локомотив получил повреждения. Пострадавших нет.
Никита Матосов 2024-12-16 10:34:21
© Фото: komsagram, ВКонтакте

Грузовик врезался в пассажирский поезд на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. Об этом сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

«Сегодня в 00.09 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №352 сообщением Советская Гавань - Владивосток», - говорится в сообщении.

Также известно, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент движение поездов на участке временно приостановлено. В вагонах пассажирского поезда придерживается необходимая температура.

В пресс-службе ДВЖД сообщают, что для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд.

Представители ДВЖД отметили, что ожидается задержка пассажирских поездов №351 Советская Гавань - Владивосток и №352 Владивосток - Советская Гавань более 2,5 часа.

Обстоятельства происшествия выясняются. Во главе с начальником Дальневосточной железной дороги Евгением Вейде был создан оперативный штаб.

#в стране и мире #Хабаровский край #ДТП #столкновение с поездом
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