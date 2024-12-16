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Звание «Культурная столица 2026 года» присвоили городу Омск

В Москве подвели итоги федерального конкурса городов России.
Таисия Кваша 2024-12-16 00:15:30
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Омск получил звание «Культурная столица 2026 года» по итогам федерального конкурса среди городов России. Церемония подведения итогов прошла в Москве, сообщило агентство ТАСС.

Во время награждения губернатор Омской области Виталий Хоценко пригласил в Омск в 2026 году и обещал удивить гостей города культурными мероприятиями и местной кухней.

В финал конкурса прошли города Зарайск, Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В «Народном голосовании» победил город Владимир.

В этом году в конкурсе ввели номинацию «Восходящая звезда» для городов, не прошедших в финал, но набравших большое количество баллов. Дипломы в специальной номинации получили Сыктывкар и Тамбов.

Конкурс «Культурная столица года» начали проводить с 2023 года, ежегодно звание присуждают одному из городов России. Так в 2024 году звание принадлежит Нижнему Новгороду, а в 2025 году культурной столицей станет город Грозный.

#в стране и мире #«Омск» #культурная столица года #федеральный конкурс #культурная столица 2026
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