Звание «Культурная столица 2026 года» присвоили городу Омск

Омск получил звание «Культурная столица 2026 года» по итогам федерального конкурса среди городов России. Церемония подведения итогов прошла в Москве, сообщило агентство ТАСС.

Во время награждения губернатор Омской области Виталий Хоценко пригласил в Омск в 2026 году и обещал удивить гостей города культурными мероприятиями и местной кухней.

В финал конкурса прошли города Зарайск, Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В «Народном голосовании» победил город Владимир.

В этом году в конкурсе ввели номинацию «Восходящая звезда» для городов, не прошедших в финал, но набравших большое количество баллов. Дипломы в специальной номинации получили Сыктывкар и Тамбов.

Конкурс «Культурная столица года» начали проводить с 2023 года, ежегодно звание присуждают одному из городов России. Так в 2024 году звание принадлежит Нижнему Новгороду, а в 2025 году культурной столицей станет город Грозный.