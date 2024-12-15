В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Донецке задержали местного жителя, которого подозревают в подрыве белого внедорожника в начале текущей недели. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На допросе задержанный признался, что заминировал автомобиль по заданию украинских спецслужб. За убийство ему пообещали заплатить 10 тысяч долларов.

Момент, как он установил самодельное взрывное устройство, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Напомним, машина взорвалась утром в минувший понедельник. Бомба сдетонировала, когда собственники подошли к машине. В результате ЧП один человек погиб, еще один ранен.