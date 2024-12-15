Шесть человек пострадали после столкновения микроавтобусов на Кубани

Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Кореновке на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Инцидент произошел на автодороге М4 «Дон», по направлению в сторону Краснодара.

«...59-летний водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса "Ивеко" и допустил столкновение», - сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается также, что среди пострадавших нет детей. Все они доставлены в ближайшие больницы, где медики оказывают им необходимую помощь.

Инспекторы ГИБДД на месте аварии восстанавливают все обстоятельства случившегося.