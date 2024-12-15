Defence Turk: в Турции потребовали объяснений после доклада МО Франции

Доклад «Производство БПЛА в Турции», подготовленный Минобороны Франции, привело к дипломатической напряженности между Парижем и Анкарой, пишет военный портал Defence Türk. Доклад на 65 страниц был подготовлен французской стороной в июле, в октябре его опубликовали.

«Министерство национальной обороны, обеспокоенное обнародованием результатов исследования спутниковых фотографий стратегических объектов производства БПЛА, потребовало от посольства Франции объяснений и отзыва исследования», - говорится в материале.

Уточняется, что в Париже пошли навстречу турецкому оборонному ведомству и попросили компании, написавших отчет, убрать публикацию с сайтов. В Минобороны Франции отметили, что доклад не отражает позицию министерства.

По данным французских источников, материал Минобороны был сформирован на базе данных из открытых ресурсов и общедоступных спутниковых фотографий и не содержит конфиденциальной информации.