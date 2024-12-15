МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Французский префект: циклон в стране мог унести сотни жизней

Из-за «Шидо» был объявлен высочайший уровень погодной опасности.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 21:26:06
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский департамент Майотта, предположительно унес жизни сотен, а возможно и тысячей человек. Такое предположение сделал префект Франсуа-Ксавье Бьевиль.

«Очень сложно сказать. Я думаю, что наверняка будет несколько сотен, возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам», — заявил он телеканалу 1ère.

Кроме того, сложность в подсчете погибших также заключается в исламских традициях, которые распространены на Майотте. В частности, они требуют, чтобы умерших хоронили «в течение суток».

В ближайшее время регион посетит врио главы МВД Франции Брюно Ретайо. Из-за циклона был объявлен высочайший уровень погодной опасности. Власти также ввели полный локдаун для населения.

#Франция #Циклон #шидо #Франсуа-Ксавье Бьевиль #майотта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 