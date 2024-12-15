Дни, которые потрясли мир: сохранится ли Сирия как государство

Ситуация в Сирии драматическая, а может стать «тотально трагической». Так в российском МИДе охарактеризовали обстановку в республике после свержения режима Башара Асада. В Москве создан оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии. Обстановка вокруг российских баз, как сообщается, стабильная.

Чего не скажешь об остальной территории. В конце прошлой недели вооруженные группировки захватили Дамаск, а президент Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну. Обстановка в Сирии крайне тревожная. Создано временное правительство, которое взяло на себя основные руководящие функции до марта будущего года - как сказано, до решения всех «конституционных вопросов». В остальном - улица во власти вооруженных людей.

Появляется все больше свидетельств того, как боевики безжалостно расправляются с алавитским меньшинством, к которому принадлежит Башар Асад. Продолжаются так называемые «фильтрационные мероприятия», а проще говоря - повсеместные пытки и казни военных, чиновников, сотрудников органов власти и правопорядка.

Разграблена и сожжена могила отца Башара Асада - Хафеза Аль Асада - в их семейном мавзолее. Публично казнен двоюродный брат бывшего президента СулеймАн Аль-Асад.

Идут массовые этнические чистки и убийства неугодных. В своем доме на этой неделе найден мертвым ученый-химик Хамди Исмаил Нада, бывший глава научно-исследовательского центра министерства обороны Сирии, участвовавший в разработках химоружия. Убита ученый-физик, участвовавшая в программах ядерных исследований. При этом все их научные труды и исследования украдены. То есть, кто-то, пользуясь хаосом и беспорядком, уничтожает сейчас в Сирии мозговые центры.

Кому это может быть выгодно? Многим. Например, американские военные уже очень давно и абсолютно незаконно находятся в Сирии и грабят сирийские ресурсы и богатства.

Или, например, Израилю, который спустя несколько часов после падения режима Асада начал наносить ракетные удары по научно-исследовательским центрам и объектам оборонной промышленности Сирии. А Голанские высоты, которые Израиль оккупировал еще в 1967 году, теперь, как заявил премьер-министр Нетаньяху, навсегда останутся неотъемлемой частью еврейского государства.

Эти 12 дней в Сирии потрясли мир. Стремительный блицкриг отрядов вооруженной оппозиции, практически полное отсутствие сопротивления со стороны сирийской армии - и вот уже в ночь на 8 декабря вооруженные отряды занимают столицу. Часть населения встречает их восторженно.

Однако во время любого переворота в стране неизбежна анархия. К оппозиционерам примкнули маргиналы. Начались явно кем-то заказанные убийства ученых и высших офицеров.

Появилась информация, что вместе с теми, кого оппозиция считала политзаключенными, из тюрем могли выйти и опасные преступники.

Сносятся памятники династии Асадов, разграблен сирийский Центробанк, из которого мешками выносили наличные. Мародеры разграбили и подожгли дворец Башара Асада, вынесли даже люстры.

На фоне нестабильности в Сирии Россия запросила срочные закрытые консультации совета безопасности ООН и, как заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, уже в ближайшие дни появится документ, в котором будут озвучены предложения для урегулирования кризиса в этой стране.

Революции не бывают простыми, тем более, на Ближнем Востоке. Тем более - если вмешивается Запад. Так было с Ливией - после зверского убийства Муаммара Каддафи страна так и не оправилась. Так было и с Ираком. Сирийской Арабской Республики больше нет. Какой будет Сирия, как она будет называться - пока не знает никто.

О ситуации в Сирии - Алексей Самолетов в сюжете для программы «Главное с Ольгой Беловой».