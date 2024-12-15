Настоящая элита: за что Путин награждал гражданских и военных

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Это день, когда мы чтим память и подвиги тех, кто отдал жизнь ради защиты Родины. И в этот день в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин вручил Золотые Звезды Героев участникам спецоперации. Именно они, по словам Путина, и есть настоящая, подлинная элита страны.

Воинская служба - тяжелая, особая работа и особый труд. И такой сознательный выбор может сделать не каждый человек. Это особая миссия - защищать свою Родину и свой народ.

А уже 12 декабря, в день Конституции, высокие награды из рук президента получили те, кто трудится здесь, в тылу, и каждый день делает жизнь страны чуточку лучше.

Впервые в истории отечественной журналистики звания Героя России удостоился репортер, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший тяжелое ранение в самые сложные дни атаки ВСУ на Курскую область.

Под аплодисменты участников церемонии на фасаде гимназии города Троицка открывается почетная доска Герою России, участнику специальной военной операции Максиму Бахареву. Сам герой жив и, несмотря на то что получил тяжелейшие ранения в бою, лишился рук и ног, после лечения приехал на церемонию.

«Всем ребятам я хочу сказать, что нет ничего такого, что бы человек не смог выдержать и с чем справиться на этой земле. Мы строим эту жизнь, и мы хозяева этой жизни», - говорит Максим.

Высшую степень отличия - звание Героя России - Максим Бахарев получил за то, что выполнил свою боевую задачу до конца. Не отступил и продолжал оборонять населенный пункт, даже когда в живых остался один. Истекая кровью, вел, казалось, бесконечный бой с националистами. Звезду Героя России капитану Бахареву вручил лично министр обороны Андрей Белоусов, когда Максим еще проходил лечение в военном госпитале.

«Отражая атаки боевиков, капитан Бахарев лично уничтожил два танка, четыре вражеских БМП и, несмотря на полученное ранение, продолжал руководить обороной вверенного ему участка местности», - из приказа Минобороны России.

Эти сухие строки вряд ли могут отразить те чувства, которые пережил капитан Бахарев в том самом бою в Запорожской области, когда руки и ноги уже были перебиты осколками. Каска треснула, был поврежден бронежилет, а товарищи-сослуживцы погибли. Капитан Бахарев все равно продолжал отстреливаться.

В какой-то момент ему на помощь пришла эвакуационная группа, но и она попала под обстрел боевиков. Многие тогда погибли и были ранены. В тот день капитан Бахарев часто терял сознание. И вот в какой-то момент, когда он в очередной раз пришел в себя, он услышал шипение рации, Кое-как на последних силах сумел доползти, носом нажал на кнопку и рассказал о своем местоположении. Это и спасло ему жизнь.

История капитана Максима Бахарева - ярчайший пример того, что значит по-настоящему любить свою Родину, сказал на открытии почетной доски председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. И какие разные порой решения принимали для себя люди, когда стране потребовалась их помощь с оружием в руках.

«Одни побежали, забыв портки надеть, куда-то в Грузию, в Казахстан. Я таких очень много знаю. Прямо у них такая истерика началась в сентябре. Все побросали. Жители столицы. А вот Максим, как говорили в другой книжке, которую вы точно проходите в школе, - на службу не напрашивался, от службы не отговаривался. Родина позвала - пошел. Остался один против танков, никуда не побежал. Вообще открытие мемориальной доски при жизни - это исключительная вещь. Я даже не помню таких случаев», - сказал помощник президента России.

Открытие почетной доски капитану Максиму Бахареву состоялось в день Героев Отечества. Этот праздник был возрожден в 2007 году как дань высочайшего государственного и общественного уважения тем, кто удостоен самых почетных государственных наград.

О наградах и героях смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».