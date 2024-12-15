Дипфейки, ошибки, чужие идеи: зачем России суверенный ИИ

Искусственный интеллект обрабатывает, анализирует и систематизирует вопросы к прямой линии президента, которая состоится на следующей неделе. И управляет беспилотными грузовиками на трассе Москва - Санкт-Петербург, которые доставляют товары из одной столицы в другую на 12% быстрее, и на 10% дешевле.

Но есть и обратная сторона медали. Выяснилось, например, что искусственный интеллект не является нейтральным, когда что-то вам советует или дает ответы на вопросы. Наши исследователи, которые занимаются обучением и анализом, пришли к выводу, что политические взгляды искусственного интеллекта сильно перекошены в сторону леволиберализма. То есть, те, кто обучал ИИ, вольно или невольно наделили его своими взглядами.

Чем это опасно? Как минимум тем, что школьники и студенты, которые сейчас активно используют в обучении и написании контрольных работ искусственный интеллект, не осмысливают первоисточники, а сразу получают готовые ответы.

Подсказывая ответы, искусственный интеллект так или иначе влияет на сознание и мировоззрение. В голову исподволь закладываются знания, сформированные далеко не дружественными мозгами.

Футуристичные здания и летающие машины - искусственный интеллект показывает Москву через 50 лет. Но будущее уже стало нашим настоящим. Пока еще не летающие, но уже беспилотные грузовики способны проехать без остановки 22 часа. А роботы-собаки научились спасать людей.

«Он может забраться, например, на препятствие. Это может быть полезно, если нужно перелезть через какой-то завал, где случился пожар или авария», - говорит программист МФТИ Иван Шаргин.

Искусственный интеллект ставит диагнозы в медицине, идентифицирует лица, пишет музыку и стихи. И это только начало его бурной карьеры.

«Это модели, которые учатся на огромном объеме текста. Триллионы кусочков текстов. Представьте, что такое триллионы кусочков текста. Это, по сути, совокупное знание человечества», - говорит создатель и руководитель команды разработки мультимедийного контента Kandinsky Денис Димитров.

Изобретения российских разработчиков показывают Владимиру Путину, насколько быстро учатся умные технологии.

Нейросети на основе заложенной информации научились анализировать данные, строить логическую цепочку и делать выводы.

«Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», - заявил президент.

Пять лет назад наша страна стала первой в мире, где появилась национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта до 2030 года. В прошлом году в связи с новыми вызовами Владимир Путин модернизировал документ. Упор сделан на создание с нуля собственных разработок.

«Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии. Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными философами, светскими и религиозными мыслителями, историками, лингвистами, признанными авторитетами в сфере гуманитарного и культурного знания. И конечно, учеными, математиками, специалистами в области кибернетики, информатики», - сказал глава государства.

Что такое суверенный искусственный интеллект? Это не просто всеобъемлющая база данных. Это нейросети, которые знают наши традиции и историю - наш культурный код. Который у каждой страны свой.

Сегодня эта гонка - все равно что космическая и ядерная программы в середине прошлого века. Это такое же оружие, только, возможно, еще большей силы. Оно бьет в цель медленно, но верно, закладывая нам в подкорку абсолютно чуждые ценности. Которые со временем превратятся в нашу точку зрения.

Программисты, которые обучают нейронные сети, создают собственный характер мышления машины. Искусственный интеллект делает выводы только на основе тех данных, которые в него закладывает разработчик. Это человек пишет определения - что такое хорошо и что такое плохо. И если разработка зарубежная, ответы искусственного интеллекта на наши запросы могут стать отражением западных убеждений.

«Системы ИИ, которые обучаются на разных массивах текстов, они оказываются очень разные. Вот недавно были такие исследования - их политические взгляды очень сильно зависят от того, на каких текстах они учились. В частности, есть данные, что Chat GPT больше симпатизирует Демократической партии, чем Республиканской. Потому что это в значительной степени отражает доминирующие взгляды тех людей, которые разрабатывали, тех людей, которые выбирали тот массив информации, на котором эта нейросеть будет учиться», - говорит ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

В политической ангажированности нейросети уличили в Италии - там на какое-то время даже заблокировали Chat GPT, пока из системы не удалили провокационные ответы.

О гонке в разработке ИИ и об опасностях этой технологии смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».