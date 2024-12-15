«Хоккеисты» и группа Кабана: как бойцы ВС РФ взяли элеватор в Курахово

Российские штурмовики взяли элеватор в Курахово и водрузили на нем флаг России и знамя мотострелкового батальона. Бойцы поделились этими кадрами с военкором «Звезды» Варварой Шрадер.

Это один из самых сложных опорников ВСУ в городе, противник годами выстраивал здесь оборону. Штурм длился всего сутки, но был очень сложным и интенсивным.

С восточной стороны противник ожесточенно сопротивлялся. Поэтому одна из наших групп зашла к нему в тыл с юга, через частный сектор.

С восточной стороны элеватора через подрыв в стене заходила группа Кабана. Его «хоккеисты» пробили стену, снайперы - отработали по окнам, подавляя огонь. А потом всушников «отполировали» реактивным огнеметом «Шмель», рассказал командир мотострелкового батальона 5-ой гвардейской бригады 51-ой Армии с позывным Узбек.

«Хоккеисты» идут впереди под огневым прикрытием штурмовиков. Их задача - добраться до укрепрайона противника с миной ТМ-62 (она похожа на шайбу) и с ее помощью пробить путь для основной штурмовой группы.

«У них самое тяжелое - это подойти и закинуть (мину). Глубокоуважаемые люди. Они самые первые идут, а за ними штурмовики», - рассказал командир мотострелкового батальона 5-й гвардейской бригады 51-ой Армии с позывным Узбек.

Важную роль во взятии опорника сыграли разведчики на мотоциклах. Они, рискуя собой, подвозили бойцов максимально близко к элеватору.

«Неизвестный путь был, маршрут. Неизвестно, что там лежало на дороге. Но мы рискнули и поехали. С Божьей помощью доехали, десант жив. И так семь ходок сделали и всех загрузили», - рассказал разведчик мотоциклетной группы с позывным Децл.

С этой выгодной высоты для российской армии открывается путь на Кураховскую ТЭС - следующую цель наших бойцов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.