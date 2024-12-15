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В Киево-Печерской лавре прошли съемки кулинарного шоу

Пользователи соцсетей раскритиковали организаторов за выбор места для съемок, на что те ответили, что локация «была выбрана неслучайно».
Виктория Бокий 2024-12-15 17:13:23
© Фото: klopotenko, Instagram*

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский шеф-повар устроил кулинарное шоу. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение… Храм – это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий», - цитирует радио Sputnik сообщение СПЖ.

Однако организаторы шоу не поняли возмущений верующих. Чуть позже они сказали, что локация для съемок «была выбрана неслучайно», и «одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника».

Пользователи соцсетей не оценили такую идею. В комментариях под видео организаторов шоу они написали: «церковь должна оставаться местом для молитв», «безбожники издеваются над святыней», «побойтесь Бога!».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#шоу #храм #верующие #возмущение #Киево-Печерская Лавра
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