В Киево-Печерской лавре прошли съемки кулинарного шоу

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры украинский шеф-повар устроил кулинарное шоу. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение… Храм – это место, посвященное молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий», - цитирует радио Sputnik сообщение СПЖ.

Однако организаторы шоу не поняли возмущений верующих. Чуть позже они сказали, что локация для съемок «была выбрана неслучайно», и «одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника».

Пользователи соцсетей не оценили такую идею. В комментариях под видео организаторов шоу они написали: «церковь должна оставаться местом для молитв», «безбожники издеваются над святыней», «побойтесь Бога!».

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