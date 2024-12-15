Figaro: двое мужчин задержаны за запуск фейерверка у Елисейского дворца

Полиция Парижа задержала человека, который запустил фейерверк в районе Елисейского дворца, вместе с ним был арестован еще один мужчина. Инцидент произошел вечером в субботу, 14 декабря, пишет газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

«Виновник выстрела, а также второй человек были задержаны возле резиденции президента Франции и здания министерства внутренних дел», - говорится в материале.

Уточняется, что задержанный имел при себе «многозарядный» миномет для фейерверков, а его вид описывался как «маргинальный». Стрелок выпустил заряд фейерверка в воздух, Елисейский дворец и здание МВД не пострадали.

Полиция проведет расследование случившегося, добавили в издании.