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Figaro: двое мужчин задержаны за запуск фейерверка у Елисейского дворца

Задержанный запустил фейерверк в воздух, резиденция французского президента и здание МВД не пострадали.
Елизавета Кондрикова 2024-12-15 02:06:27
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency Globalloookpress

Полиция Парижа задержала человека, который запустил фейерверк в районе Елисейского дворца, вместе с ним был арестован еще один мужчина. Инцидент произошел вечером в субботу, 14 декабря, пишет газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

«Виновник выстрела, а также второй человек были задержаны возле резиденции президента Франции и здания министерства внутренних дел», - говорится в материале.

Уточняется, что задержанный имел при себе «многозарядный» миномет для фейерверков, а его вид описывался как «маргинальный». Стрелок выпустил заряд фейерверка в воздух, Елисейский дворец и здание МВД не пострадали.

Полиция проведет расследование случившегося, добавили в издании.

#Франция #Париж #Фейерверк #елисейский дворец #полиция #Задержание
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