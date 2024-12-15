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В Сети появились кадры последствий урагана в Сан-Франциско

Порывы ветра в городе на момент урагана достигали 130 км/ч.
Виктория Бокий 2024-12-15 15:55:40
© Фото: Jerry Childers, X.com © Видео: arthur_sot75923, bushmantribe, Jerry Childers, alertasdoclima, X.com

Сильный ураган обрушился на Сан-Франциско в США. Он повалил деревья и линии электропередач, а также опрокинул машины. Об этом сообщает Life.

Очевидцы делятся кадрами разъяренной стихии в соцсетях. Так, на одном из видео можно заметить, как порывы ветра наклоняют огромные деревья. Из-за этого их ветки и ствол ломаются, а потом ураган разносит их по всему городу.

Также смерч с такой силой «рвет» крыши домов, что кровля разлетается по улицам города.

Американские СМИ пишут, что Сан-Франциско впервые в истории был включен в предупреждение о торнадо. Уточняется, что на момент нашествия стихии порывы ветра достигали 130 км/ч.

#сша #ураган #Торнадо #стихия #Сан-Франциско
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