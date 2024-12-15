ВСУ за сутки потеряли более 400 военнослужащих в Курской области

За сутки ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме живой силы противника, российские бойцы уничтожили танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов противника.

Сообщается, что пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении враг потерял более 40 860 военнослужащих.

Кроме того, наши бойцы поразили живую силу и технику ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Сумской области - в Басовке, Беловодах, Журавке, Петрушовке и Поповке.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.