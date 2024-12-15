Средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

По последним данным МО, в общей сложности с начала СВО удалось уничтожить 650 вражеских самолетов.

Кроме того, наши военнослужащие восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 дронов, добавили в оборонном ведомстве.

Также ВС РФ уничтожили машину боевого управления, радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Российским бойцам удалось нанести поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.