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Средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины

По данным Минобороны России, всего с начала СВО удалось уничтожить 650 самолетов.
2024-12-15 12:07:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

По последним данным МО, в общей сложности с начала СВО удалось уничтожить 650 вражеских самолетов.

Кроме того, наши военнослужащие восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 дронов, добавили в оборонном ведомстве.

Также ВС РФ уничтожили машину боевого управления, радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Российским бойцам удалось нанести поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#МиГ-29 #пво #Самолет #Украина #спецоперация
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