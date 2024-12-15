Вице-канцлер ФРГ заявил, что бизнес страны «загнан в угол»

На промышленность Германии негативно влияет текущая экономическая политика страны. Такого мнения кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Бизнес Германии «загнан в угол», так как стране нужны «открытые рынки», а власти других стран их закрывают. Таким признанием поделился Хабек в интервью Bild.

По его мнению, во всех бизнес-кризисах страны виновата политика Германии в сфере экономики.

В интервью изданию он также поделился тем, что власти ФРГ годами не инвестировали в собственную инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников. Безусловно, это тоже повлияло на негативную ситуацию в сфере бизнеса.

В разговоре он также сказал про китайские электрокары, что Китай «проталкивает» такой транспорт на рынок. После чего отметил, что «это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности».

Политик призывает не только пересмотреть экономическую политику Германии, но и поменять ее. Так, он предлагает стимулировать сотрудников работать и в пенсионном возрасте, упомянув, что дополнительный доход в виде взноса работодателя на пенсию могут не облагать налогом. По мнению Хабека, в таком случае люди будут больше работать, тогда будет «произведено и реализовано больше».