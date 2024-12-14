Богомаз: семь украинских дронов сбиты над Брянской областью

Семь украинских беспилотников самолетного типа сбиты в небе над Брянской областью.

Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - написал губернатор.

В результате атаки украинских дронов никто не пострадал, добавил он. Разрушений на земле также не зафиксировано.

На месте падения обломков дронов работают представители всех оперативных служб и ведомств, сообщил Богомаз.

Губернатор Брянской области поблагодарил военных за отличную службу.