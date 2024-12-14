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Пять человек погибли при стрельбе у лагеря мигрантов во Франции

По предварительным данным, в числе погибших два агента службы безопасности и двое нелегальных мигрантов.
Владимир Рубанов 2024-12-14 22:40:38
© Фото: Christoph Reichwein dpa, Global Look Press

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в окрестностях лагеря мигрантов недалеко от Дюнкерка во Франции, сообщает Le Figaro. Назвавшийся стрелком 22-летний мужчина сдался в близлежащем полицейском участке.

В конце дня в жандармерию пришел человек и рассказал, что совершил убийства. В его машине нашли три вида оружия.

Предполагаемый стрелок сообщил полиции, что застрелил человека в городе Вормхаут. Кроме того, предполагается, что он убил еще четверых в лагере беженцев Лун-Плаж.

По предварительным данным, в Лун-Плаже двое агентов службы безопасности и двое мигрантов застрелены в двух разных местах, сообщил мэр города Эрик Роммель. По его словам, агенты патрулировали территорию порта, когда на них напали, сообщает BFMTV.

По данным Sky News, убитые мигранты - курды. Как сообщается, оба агента были убиты выстрелом в голову.

Пятую жертву нашли в Вормхауте. Получив сообщение о выстрелах, жандармерия смогла лишь констатировать смерть 29-летнего мужчины. Предположительно он является главой транспортной компании города.

По показаниям его жены, мужчина вышел, когда услышал шум автомобиля во дворе своего дома. Водитель выстрелил в него и убежал к побережью.

Стрелок, предположительно, является гражданином Франции из Дюнкерка. Его мотивы пока неясны.

#Франция #стрельба #мигранты #убийство #полиция #лагерь #служба безопасности
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