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Путин поприветствовал гостей и участников фестиваля «Площадь Искусств»

Президент назвал фестиваль щедрым, незабываемым подарком для почитателей высокого искусства к Новому году и Рождеству.
Владимир Рубанов 2024-12-14 21:38:01
© Фото: philharmonia.spb.ru

Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» с 25-летием его основания. Президент отметил, что это яркое и важное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны.

Глава государства адресовал участникам и гостям приветственную телеграмму. В ней Путин отметил значение фестиваля, который придумал и организовал Юрий Темирканов.

Президент назвал фестиваль щедрым, незабываемым подарком для почитателей высокого искусства к Новому году и Рождеству. Путин высказал уверенность в том, что «Площадь Искусств» пройдет интересно и запомнится всем участникам и гостям.

Глава государства отметил богатую афишу нынешнего фестиваля, который будет радовать зрителей концертами, выступлениями артистов и встречами с известными деятелями культуры.

#фестиваль #Санкт-Петербург #Владимир Путин #площадь искусств #юрий темирканов
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