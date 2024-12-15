Рок-певица Мара выступила с концертом для бойцов группировки «Центр»

Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и рок-певица Мара дали концерт для мотострелков группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции.

На сцене артисты пели патриотические песни и свои композиции. Концерт длился больше часа, и военные просили артистов спеть еще.

После концерта бойцы поблагодарили артистов аплодисментами и подарили им цветы. Мара и артисты поговорили с ними.

Для военнослужащих часто устраивают концерты с известными артистами, чтобы они могли отдохнуть и укрепить боевой дух.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.