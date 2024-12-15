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Рок-певица Мара выступила с концертом для бойцов группировки «Центр»

Для военнослужащих также спели артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
2024-12-15 05:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и рок-певица Мара дали концерт для мотострелков группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции.

На сцене артисты пели патриотические песни и свои композиции. Концерт длился больше часа, и военные просили артистов спеть еще.

После концерта бойцы поблагодарили артистов аплодисментами и подарили им цветы. Мара и артисты поговорили с ними.

Для военнослужащих часто устраивают концерты с известными артистами, чтобы они могли отдохнуть и укрепить боевой дух.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #концерт #певица #артисты #рок #мара #Ансамбль песни и пляски ЦВО #группировка войск «Центр»
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