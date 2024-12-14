МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тела 12 человек без следов насилия нашли на грузинском курорте Гудаури

По предварительным данным, в закрытом помещении рядом со спальнями стоял работающий генератор.
Владимир Рубанов 2024-12-14 20:26:09
© Фото: Telegram/gudauri_info

В Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

В спальном помещении на втором этаже индийского ресторана нашли тела людей, которые работали в этом общепите. На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия.

По предварительным данным, в закрытом помещении рядом со спальнями стоял работающий генератор. Его завели, вероятно, накануне после того как на объекте отключили свет.

Из 12 умерших 11 - иностранцы, один - гражданин Грузии.

Сотрудники отдела полиции Мцхета-Мтианети начали расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают эксперты-криминалисты, проводятся допросы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

#расследование #Грузия #смерть #полиция #курорт #ресторан #Гудаури
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 