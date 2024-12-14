Тела 12 человек без следов насилия нашли на грузинском курорте Гудаури

В Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

В спальном помещении на втором этаже индийского ресторана нашли тела людей, которые работали в этом общепите. На первый взгляд на телах нет никаких признаков насилия.

По предварительным данным, в закрытом помещении рядом со спальнями стоял работающий генератор. Его завели, вероятно, накануне после того как на объекте отключили свет.

Из 12 умерших 11 - иностранцы, один - гражданин Грузии.

Сотрудники отдела полиции Мцхета-Мтианети начали расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают эксперты-криминалисты, проводятся допросы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.