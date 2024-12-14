Ураган и снегопад оставили без света около 50 тысяч жителей Дагестана

Дагестанские энергетики вернули подачу электричества для большинства жителей региона, сообщили в Минэнерго республики. Энергоснабжение было нарушено из-за сильного ветра и снегопада. Без света остаются более 50 тысяч жителей республики.

В регионе произошли короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи. Без света остались жители нескольких районов Дагестана, а также Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.

Энергетики восстановили электричество на большинстве территорий, говорится в сообщении. Количество оставшихся без света людей сократилось почти в 3,5 раза.

Сейчас 92 бригады работают над устранением последствий непогоды. В них 276 специалистов и 92 машины. Они планируют закончить работу до конца дня.