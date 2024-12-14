Бойцы ВС РФ рассказали о работе «операционной» для реанимации дронов

В Васильевке сегодня опустели целые кварталы, разрушены дома, кое-где забитые фанерой окна. Сам город ежедневно подвергается новым обстрелам и налетам дронов ВСУ.

На улицах можно встретить разве что сотрудников коммунальной службы, которые убирают обломки с дороги после прилетов. Накануне там сбросили целый пакет снарядов реактивной системы HIMARS. Вычислить, откуда они летят по нашей территории — задача воздушной разведки.

Она работает практически в круглосуточном режиме. Часто с заданий дроны возвращаются с повреждениями. Для этого наши бойцы создали специальную операционную - так назвали ремонтный цех для беспилотников.

«Сегодня у нас, так если проводить аналогию, трансплантология. Сейчас наберем разных органов и будем из них собирать нового Франкенштейна», — объяснил конструктор БПЛА с позывным Ермак.

Дает новую жизнь нашим дронам бывший хирург. В цехе он быстро реанимирует БПЛА, чтобы они смогли вновь подняться в небо. Несмотря на то, что они битые и крашеные, и даже подклеенные, умельцы их прокачали так, что выполнять задачи это не помешает.