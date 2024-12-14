Расплющенные авто сняли на месте массовой аварии в Домодедово

На трассе М4 «Дон» в Домодедово произошло шесть аварий с участием 13 автомобилей. Об этом сообщила подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

Корреспондент «Звезды» побывал на месте происшествия и поделился эксклюзивными кадрами с места ДТП.

На видео можно заметить, как синюю иномарку буквально расплющило в результате столкновения. Левая сторона машины и вовсе «впечаталась» в автобус. Некоторые части автомобиля разбросаны по дороге, а зеркало заднего вида лежит под самой иномаркой.

Из-за сильной аварии трассу М4 перекрыли. В связи с этим на дороге образовались громадные пробки. Сейчас объезд возможен по Каширскому шоссе.

На данный момент сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.