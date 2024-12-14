Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 200 военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Отмечается, что трое боевиков сдались в плен.

Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, два артиллерийских орудия, миномет, БПМ Bradley, семь автомобилей и боевую бронированную машину. Также поражена станция радиоэлектронной борьбы.

В МО РФ сообщили и об общих потерях противника на Курском направлении. Киевский режим лишился более 40 тысяч боевиков.

Уничтожены 240 танков, 178 БМП, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины и сотни единиц другой техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.