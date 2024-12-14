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В подмосковном Фрязино горит новостройка на 250 «квадратах»

Горит кровля многоэтажки.
Виктория Бокий 2024-12-14 13:16:41
© Фото: moscowtop, Telegram © Видео: moscowtop, Telegram

В подмосковном Фрязино произошел пожар в строящемся доме. Об этом сообщили в МЧС России.

Горящий дом находится на пересечении улиц Советская и Центральная. По данным ведомства, горит кровля многоэтажки на площади 250 «квадратов».

Очевидцы в соцсетях делятся кадрами с места пожара, на которых видно, как полыхает огонь на большой площади, а клубы черного дыма распространяются на несколько километров.

По последней информации МЧС России, пожар удалось локализовать на 250 «квадратах».

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #огонь #МЧС России #пожарные #Фрязино
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