В Приморском крае медведь растерзал охотника

В Кировском районе Приморского края специалисты охотнадзора разыскивают медведя, растерзавшего человека. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

По данным ведомства, охотник находился в лесу и выслеживал медведя. С собой у него было ружье. Он выстрелил, когда обнаружил берлогу, в это время дикий зверь выскочил.

Мужчина не смог вовремя произвести повторный выстрел в животное из-за того, что ружье заклинило. Медведь воспользовался случаем и нанес множество ранений охотнику, из-за чего тот скончался на месте.

Сейчас специалисты охотнадзора вместе со специально обученными собаками выслеживают медведя. Также они выясняют, мог ли зверь отправиться в сторону населенных пунктов и дороги. Если отправился, то в таком случае будет принято решение об его отстреле.