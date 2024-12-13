В Казани задержали подпольных банкиров, обналичивших 2,5 млрд рублей

В Казани задержаны участники ОПГ - семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. С 2023 года они нелегально обналичивали деньги с помощью реквизитов подконтрольных им организаций. Сообщается, что их преступный доход за время существования составил более 43 млн рублей.

«За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. А общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом каждый участник группы имел четкую специализацию - кто-то искал клиентов, кто-то вел переговоры, а кто-то занимался бухгалтерией. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подпольным банкирам грозят тюремный строк и миллионные штрафы.