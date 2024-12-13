МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Казани задержали подпольных банкиров, обналичивших 2,5 млрд рублей

За время деятельности группировки криминальный доход составил более 43 млн рублей.
Ирина Егорова 2024-12-13 09:47:28
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

В Казани задержаны участники ОПГ - семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. С 2023 года они нелегально обналичивали деньги с помощью реквизитов подконтрольных им организаций. Сообщается, что их преступный доход за время существования составил более 43 млн рублей.

«За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. А общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом каждый участник группы имел четкую специализацию - кто-то искал клиентов, кто-то вел переговоры, а кто-то занимался бухгалтерией. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подпольным банкирам грозят тюремный строк и миллионные штрафы.

#Задержание #Уголовное дело #ОПГ #банковская деятельность #обналичивание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 