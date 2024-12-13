Главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина

В Москве автомобиль насмерть сбил руководителя департамента Минобрнауки Олега Чурилова, пишет ТАСС. Он возглавлял Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий.

«Он внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета нашей страны и укрепление ее инновационного потенциала», - говорится в сообщении Минобрнауки.

ДТП произошло 12 декабря. Мужчину сбила машина возле дома 36 по Ленинградскому проспекту. Чиновнику был 51 год. Его госпитализировали, но из-за полученных травм врачам не удалось его спасти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При участии Чурилова были реализованы крупные государственные программы, национальные и федеральные проекты, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.