МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина

Олег Чурилов был доставлен в больницу. Но спасти 51-летнего мужчину медики не смогли.
Ирина Егорова 2024-12-13 09:00:33
© Фото: minobrnaukiofficial, Telegram

В Москве автомобиль насмерть сбил руководителя департамента Минобрнауки Олега Чурилова, пишет ТАСС. Он возглавлял Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий.

«Он внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета нашей страны и укрепление ее инновационного потенциала», - говорится в сообщении Минобрнауки.

ДТП произошло 12 декабря. Мужчину сбила машина возле дома 36 по Ленинградскому проспекту. Чиновнику был 51 год. Его госпитализировали, но из-за полученных травм врачам не удалось его спасти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При участии Чурилова были реализованы крупные государственные программы, национальные и федеральные проекты, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

#в стране и мире #авария #ДТП #машина #Минобрнауки РФ #департамент #олег чурилов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 