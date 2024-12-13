МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Утром в Одесской области прогремели взрывы

В регионе объявили воздушную тревогу, людей призвали проследовать в убежища.
Сергей Лебедев 2024-12-13 08:19:44
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

Сегодня утром в Одесской области прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на мониторинговые каналы.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Людей призвали пройти в убежища.

Сейчас сирены звучат почти по всей стране. Тревога не объявлена только в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько сильных взрывов прогремели в районе Вышгорода в Киевской области.

#взрыв #Украина #сирена #Одесская область #тревога
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 