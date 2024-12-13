Утром в Одесской области прогремели взрывы

Сегодня утром в Одесской области прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на мониторинговые каналы.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Людей призвали пройти в убежища.

Сейчас сирены звучат почти по всей стране. Тревога не объявлена только в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько сильных взрывов прогремели в районе Вышгорода в Киевской области.