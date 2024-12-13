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В ЦАТРА состоялся торжественный вечер для участников спецоперации

Со сцены театра выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и популярные артисты самых разных жанров.
Ирина Егорова 2024-12-13 08:11:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный вечер для участников спецоперации, в том числе для тех, кто  проходит лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях.

Приветственное слово заместителя министра обороны Российской Федерации Виктора Горемыкина перед зрителями зачитал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Олег Мосеев.

«Именно такие люди, как вы, - настоящая, неподдельная, подлинная элита и гордость страны. Эти слова сказаны в ваш адрес в том числе и президентом страны Владимиром Путиным в Кремле в День Героев Отечества», - обратился к военнослужащим генерал-майор Мосеев.

Он добавил, что Министерство обороны сделает все, чтобы обеспечить бойцам спецоперации всестороннюю качественную социальную поддержку, будет содействовать реализации дальнейших жизненных планов военнослужащих.

Со сцены театра выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и популярные артисты самых разных жанров.

В фойе театра была представлена выставка работ Студии военных художников имени М.Б. Грекова, интерактивная экспозиция с использованием технологий виртуальной реальности, а также передвижная выставка иллюстраций «О героях специальной военной операции».

#концерт #спецоперация #военнослужащие #цатра #торжественный вечер #Олег Мосеев
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