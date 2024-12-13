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В США собрали $50 тыс. на адвоката для убийцы главы страховой компании

В основном среди сторонников Луиджи Манджоне - недовольные системой здравоохранения США, которые называют убийством отказ в медицинской страховке.
Елизавета Кондрикова 2024-12-13 03:12:30
© Фото: New York Police Department Keystone Press Agency Globallookpress

Анонимные доноры в США собрали более $50 тысяч на адвоката для предполагаемого убийцы главы крупнейшей американской страховой компании UnitedHealthcare, пишет телеканал ABC. Пожертвования сделали более 1500 доноров.

Сообщается, что в поддержку 26-летнего Луиджи Манджоне были созданы несколько онлайн-фондов. Некоторые из них в итоге закрыли сбор, так как их правила запрещают сбор средств для юридической защиты лиц, совершивших насильственные преступления.

«Сторонники подозреваемого жертвуют десятки тысяч долларов в фонд защиты, созданный для него, что вызывает у сотрудников правоохранительных органов опасения, что Манджоне превратят в мученика», - говорится в материале.

Адвокат Манджоне заявил, что не собирается принимать собранные средства, говорится в публикации. Сторонники задержанного в качестве объяснения своей позиции называют убийством отказ в предоставлении медицинской страховки и считают действия Манджоне оправданными.

Напомним, «дерзкое убийство», как его окрестили в СМИ, произошло 4 декабря, Брайна Томпсона застрелили возле отеля на Манхэттене. На гильзах, которые были найдены на месте преступления, значились надписи «отрицать», «защищать», «низвергать».

Предполагаемый убийца, Луиджи Манджоне, был задержан 9 декабря, при нем нашли несколько поддельных удостоверений личности, огнестрельное оружие и глушитель. По данным полиции, он соответствует оружие, которое использовалось для убийства. Сам Манджоне не признает вину. После задержания интернет-пользователи, в частности, критики системы здравоохранения в США, стали активно выражать солидарность с Луиджи.

#защита #сша #убийство #адвокат #сбор средств #система здравоохранения сша
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