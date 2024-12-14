Расчеты «Стрелы-10» сбили БПЛА «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили украинские беспилотники «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия» в зоне специальной военной операции.

В зоне ответственности мотострелковой бригады зенитчики заметили вражеские дроны. Расчеты заняли позиции, обнаружили приближающиеся беспилотники противника и произвели пуски ракет на уничтожение.

Бойцы расчета «Стрелы-10» каждый день следят за небом. Если появляется воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой - чужой», зенитчики берут его на сопровождение и готовы сбить.

Этот ЗРК способен защищать сухопутные войска во всех видах боя и на марше, а также военные и гражданские объекты от низколетящих дронов при их визуальной видимости. Он может сбивать самолеты, вертолеты и беспилотники. Стрелять можно с места и на ходу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.