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Поставки ВСУ про запас и взносы Европы: что ожидает Трампа после инаугурации

В Кремле все же предостерегают от завышенных ожиданий в связи с предстоящей инаугурацией Трампа.
Константин Коковешников 2024-12-13 19:38:04
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В свои последние недели у власти действующая американская администрация пытается сделать максимум возможного для Украины. Так, по данным CNN, до инаугурации нового президента, Вашингтон намерен передать Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и бронетехнику. Такая спешка из-за позиции Трампа, который неоднократно обещал, что прежних объемов помощи Киеву не будет. Уже из оборонного бюджета на 25-ый год он вычеркнул пункт, который позволял передавать оружие Украине без бюрократических проволочек.

В Кремле все же предостерегают от завышенных ожиданий в связи с предстоящей инаугурацией Трампа. Именно при нем - подчеркнул Песков - против России было принято больше пятидесяти санкций. Несмотря на это, категорическое неприятие Трампом дальнобойных ударов по России импонирует. Но как будет на практике складываться ситуация, станет понятно лишь после того, как он въедет в Овальный кабинет.

Конкретные данные привел еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он назвал невообразимыми масштабы роста ОПК РФ. С его слов, за 3 месяца Россия производит уже больше, чем может вся европейская промышленность. В то время Трамп пытается с подвигнуть Европу самостоятельно обеспечивать свою защиту, ранее он также грозился выходом из НАТО, если страны не будут вносить 2% от ВВП. Генсек НАТО ответил на это тем, что государства могут забрать деньги из пенсий и социальных выплат и вложить их, как взнос в Альянс еще и увеличив его до 3%.

Пока в Европе пытаются разобраться, как себя защитить — госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи объемом полмиллиарда долларов Киеву. В ответ на это в Москве заявляли, что поставки оружия ВСУ лишь затягивают конфликт. И пока цели спецоперации не будут достигнуты, она будет продолжаться.

#ОПК #Украина #сша #Трамп #Европа #поставки
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