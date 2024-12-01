Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

В Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы резкого подъема уровня воды в устье Невы, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений. Затворы закрыли примерно в 21:30 в субботу, 30 ноября.

В восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемого ветра до 17-22 метров в секунду. Высота волн может достигать 1,8-2,3 метра. Вода в Неве может подняться выше нормы.

По распоряжению капитана порта «Большой порт Санкт-Петербург» суда временно прекратили ходить по Кронштадтскому фарватеру.

До этого затворы дамбы КЗС Санкт-Петербурга закрывали 16 ноября.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга построили в 2011 году. За более чем 300-летнюю историю город сталкивался с наводнениями более 300 раз, то есть практически ежегодно.