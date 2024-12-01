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Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Суда временно прекратили ходить по Кронштадтскому фарватеру.
Владимир Рубанов 2024-12-01 03:19:26
© Фото: Telegram/dambaspb

В Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы резкого подъема уровня воды в устье Невы, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений. Затворы закрыли примерно в 21:30 в субботу, 30 ноября.

В восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемого ветра до 17-22 метров в секунду. Высота волн может достигать 1,8-2,3 метра. Вода в Неве может подняться выше нормы.

По распоряжению капитана порта «Большой порт Санкт-Петербург» суда временно прекратили ходить по Кронштадтскому фарватеру.

До этого затворы дамбы КЗС Санкт-Петербурга закрывали 16 ноября.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга построили в 2011 году. За более чем 300-летнюю историю город сталкивался с наводнениями более 300 раз, то есть практически ежегодно.

#Санкт-Петербург #Наводнение #нева #Финский залив #ветер #дамба #Штормовое предупреждение #Комплекс защитных сооружений
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