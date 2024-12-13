МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД КНР высмеял политиков США, которые назвали их чеснок угрозой

Ранее американский сенатор заявил, что овощ является «серьезной угрозой» продовольственной безопасности США.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 17:01:40
© Фото: Rey Sotolongo, Keystone Press Agency Global Look Press

Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она ответила сенатору от штата Флорида Рику Скотту на его недавнее высказывание.

«Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», - следует из сообщения.

Ранее американский политик заявил, что этот импортированный продукт является «серьезной угрозой» продовольственной безопасности США. Кроме того, он ответственно подошел к своим размышлениям и даже направил письма в Минсельхоз страны и другие ведомства с просьбой провести расследование безопасности овоща из КНР.

Он обвинил китайских производителей в якобы выращивании чеснока в сточных водах. Он также заявил, что его собирают в «ужасающих условиях», часто с использованием рабского и детского труда.

В то время у Мао Нин и интернет-пользователей Китая такие высказывания вызывали только усмешку. Представитель МИД КНР также подчеркнула, что США рассматривают все больше и больше китайских товаров как угрозу нацбезопасности, но никаких весомых аргументов привести не могут.

#Китай #в стране и мире #сша #кнр #чеснок #угроза нацбезопасности #мао нин #Рик Скотт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 