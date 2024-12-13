Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она ответила сенатору от штата Флорида Рику Скотту на его недавнее высказывание.

«Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», - следует из сообщения.

Ранее американский политик заявил, что этот импортированный продукт является «серьезной угрозой» продовольственной безопасности США. Кроме того, он ответственно подошел к своим размышлениям и даже направил письма в Минсельхоз страны и другие ведомства с просьбой провести расследование безопасности овоща из КНР.

Он обвинил китайских производителей в якобы выращивании чеснока в сточных водах. Он также заявил, что его собирают в «ужасающих условиях», часто с использованием рабского и детского труда.

В то время у Мао Нин и интернет-пользователей Китая такие высказывания вызывали только усмешку. Представитель МИД КНР также подчеркнула, что США рассматривают все больше и больше китайских товаров как угрозу нацбезопасности, но никаких весомых аргументов привести не могут.