МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главу Минздрава Владимирской области задержали за присвоение средств

Чиновник необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. По предварительной оценке, мужчина получил более 400 тысяч рублей.
Ирина Егорова 2024-12-13 11:35:11
© Фото: SU_SKR33, Telegram © Видео: SU_SKR33, Telegram

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин задержан сотрудниками СК, сообщает 360.ru. Его обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что с 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.

«После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года он продолжил данную противоправную деятельность», - добавили в пресс-службе регионального СК.

Его задержали с поличным при получении очередной суммы 11 декабря 2024 года. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

#премия #Владимирская область #минздрав #СК РФ #Уголовное дело #обвинение #присвоение средств
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 