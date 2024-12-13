Главу Минздрава Владимирской области задержали за присвоение средств

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин задержан сотрудниками СК, сообщает 360.ru. Его обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что с 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.

«После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года он продолжил данную противоправную деятельность», - добавили в пресс-службе регионального СК.

Его задержали с поличным при получении очередной суммы 11 декабря 2024 года. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.