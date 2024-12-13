Генпрокуратура показала экстрадицию в РФ кокаинового контрабандиста

Власти Колумбии одобрили запрос российской стороны о выдаче своего гражданина Карлоса Мунозы, который обвиняется в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, которая также публикует видео с Мунозой из аэропорта Боготы.

«Компетентные органы Колумбии одобрили запрос Генпрокуратуры России о выдаче своего гражданина (это первый подобный случай) для привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, Муноза обвиняется в пересылке кокаина под видом почтовых отправлений, преступление он совершил весной 2016 года. Уже в 2017 году он был объявлен в международный розыск и спустя четыре года его задержали на территории Колумбии.

Подозреваемого доставят в Москву.