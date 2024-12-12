Украинские беспилотники сбили над Северной Осетией и Чечней

Этой ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Российские военнослужащие сбили над территорией нашей страны 16 украинских БПЛА. Из них один был уничтожен над Чечней, три - в небе над Северной Осетией и восемь дронов - над Крымом. Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА.

Военное ведомство отмечает, что киевский режим применил дроны самолетного типа. Украинские боевики планировали атаку по объектам на территории России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.