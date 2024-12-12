В Техасе самолет разорвало на две части после посадки на шоссе

На юге Техаса двухмоторный самолет приземлился на автодорогу, снес три машины и сам разломился пополам, сообщает NBC. В результате пострадали четыре человека. Об их состоянии официальной информации нет.

На кадрах видно, как воздушное судно летит над трассой очень низко, затем приземляется прямо на шоссе. Водители, увидев случившееся, остановили машины и бросились на помощь. Телеканал информирует, что в самолете был только один пилот.

После экстренной посадки самолет развалился на две части. На земле видны множество фрагментов и мелких обломков от борта.

На место прибыли оперативные службы, расследование инцидента ведет федеральное управление гражданской авиации, устанавливаются причины произошедшего.