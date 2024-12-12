Жителя Донецка задержали за помощь в подготовке подрыва машины ВП

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке подрыва машины военной полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по ДНР.

Злоумышленник был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он должен был достать компоненты взрывного устройства из схрона, ранее заготовленного диверсантами, и передать их третьим лицам.

Отмечается, что пособника ГУР задержали у схрона, когда он пришел за взрывчаткой. На него завели уголовное дело.

Задержанный уже дал признательные показания.