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Жителя Донецка задержали за помощь в подготовке подрыва машины ВП

Злоумышленник был завербован ГУР МО Украины.
Сергей Лебедев 2024-12-12 06:23:47
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке подрыва машины военной полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по ДНР.

Злоумышленник был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он должен был достать компоненты взрывного устройства из схрона, ранее заготовленного диверсантами, и передать их третьим лицам.

Отмечается, что пособника ГУР задержали у схрона, когда он пришел за взрывчаткой. На него завели уголовное дело.

Задержанный уже дал признательные показания.

#Донецк #Теракт #ФСБ #Задержание #подрыв
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