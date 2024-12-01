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В ФРГ эвакуировали 9 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

На строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы нашли 250-килограммовую американскую бомбу.
Владимир Рубанов 2024-12-01 02:49:10
© Фото: Х/SprinterFamily

Около 9 тысяч человек были эвакуированы из-за неразорвавшегося боеприпаса времен Второй мировой войны, сообщает RT.

Боеприпас нашли на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы. Это была 250-килограммовая американская бомба.

Утром 30 ноября тысячи жителей в радиусе километра от кампуса получили приказ покинуть свои дома. Аварийно-спасательные службы приготовились к эвакуации и операции по обезвреживанию бомбы.

В результате боеприпас благополучно обезвредили. Оба детонатора успешно извлекли и взорвали на месте. Эвакуированные граждане вернулись в свои дома.

В апреле прошлого года в немецком Дрездене эвакуировали 15 тысяч человек из-за бомбы времен войны.

 

#Великая Отечественная война #сша #Германия #ФРГ #бомба #ганновер #эвакуация
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