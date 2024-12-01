В ФРГ эвакуировали 9 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

Около 9 тысяч человек были эвакуированы из-за неразорвавшегося боеприпаса времен Второй мировой войны, сообщает RT.

Боеприпас нашли на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы. Это была 250-килограммовая американская бомба.

Утром 30 ноября тысячи жителей в радиусе километра от кампуса получили приказ покинуть свои дома. Аварийно-спасательные службы приготовились к эвакуации и операции по обезвреживанию бомбы.

В результате боеприпас благополучно обезвредили. Оба детонатора успешно извлекли и взорвали на месте. Эвакуированные граждане вернулись в свои дома.

В апреле прошлого года в немецком Дрездене эвакуировали 15 тысяч человек из-за бомбы времен войны.