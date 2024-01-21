Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

Умер актер театра и кино, сыгравший в фильмах «ДМБ» и «Бой с тенью» Виталий Вашедский. Ему было 58 лет. Новость сообщил Театр на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!», - говорится на сайте театра.

Актер состоял в труппе Театра на Таганке и играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», Четыре тоста за Победу». Он также снимался в сериалах «След», «Сделано в СССР» и «Савва Морозов». Всего на его счету более 90 работ в кино.