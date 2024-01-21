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Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

Театр на Таганке выразил свои соболезнования в связи со смертью актера.
Анастасия Бобылева 2024-01-21 02:55:01
© Фото: Кадр из фильма «Кодекс чести-2»

Умер актер театра и кино, сыгравший в фильмах «ДМБ» и «Бой с тенью» Виталий Вашедский. Ему было 58 лет. Новость сообщил Театр на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!», - говорится на сайте театра.

Актер состоял в труппе Театра на Таганке и играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», Четыре тоста за Победу». Он также снимался в сериалах «След», «Сделано в СССР» и «Савва Морозов». Всего на его счету более 90 работ в кино.

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