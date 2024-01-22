Расчеты FPV-дронов уничтожили боевиков на Южно-Донецком направлении СВО

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты операторов беспилотников 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса ежедневно уничтожают украинских националистов. Также они ведут разведку и корректируют огонь артиллерии.

Для поражения боевиков используют современные системы FPV-дронов. Они позволяют быстро и безопасно отправить «птичку» в небо, а также более точно уничтожить вражеские цели. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отдельное внимание в бригаде уделяют подготовке новых операторов. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации с обширным боевым опытом.

«Без дронов тяжело представить бой. Очень многое на них завязано», - отмечает командир подразделения беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кент».

При центре обучения есть своя мастерская, где восстанавливают поврежденные БПЛА, а также занимаются подготовкой и программированием FPV-дронов.

Мастерская оборудована по последнему слову техники, что позволяет испытывать новые технологии и внедрять инновации в работу.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.