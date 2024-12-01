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Пожар в жилом доме в Башкирии унес жизни 4-летнего ребенка и женщины

Огонь повредил шесть квартир и крышу дома. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
Ирина Егорова 2024-12-01 22:51:28
© Фото: mchsrb01, Telegram © Видео: mchsrb01, Telegram

В Башкирии, в селе Краснохолмский в жилом двухэтажном доме произошел пожар. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. Огонь повредил шесть квартир и крышу дома. В пожаре погибли два человека - 4-летний ребенок и 70-летняя женщина, сообщает региональный МЧС.

«В квартире на 2 этаже проживали женщина и 3 детей. Только двоих мать успела вывести на улицу. Сотрудники МЧС России по прибытии проникли в квартиру и нашли 4-летнего мальчика», - сообщает пресс-служба ведомства.

В реанимацию без сознания доставлена 30-летняя мать погибшего ребенка. За ее жизнь борются врачи.

В квартире на первом этаже проживала беременная женщина с тремя детьми - оттуда все успели эвакуироваться. Однако на первом этаже в ходе тушения пожара спасатели нашли погибшую 70-летнюю женщину.

«Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Привлечены 33 специалиста и 10 единиц техники», - уточняется в сообщении.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Для жильцов дома организован пункт временного размещения.

#пожар #дом #МЧС РФ #Башкирия #Возгорание #Тушение
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