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Четыре человека пострадали в результате теракта в Иерусалиме

С места теракта в Иерусалиме госпитализирован 12-летний ребенок, его состояние тяжелое.
Ян Брацкий 2024-12-12 02:29:16
© Фото: Gideon MarkowiczJINI, XinHua, Global Look Press

Четыре человека, включая ребенка, получили пулевые ранения в результате теракта в Иерусалиме. Как сообщила служба скорой помощи Израиля, неизвестный расстрелял пассажирский автобус.

«Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями», - сообщает MDA.

Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия на шоссе 60 возле Бейт-Джала.

Сейчас израильские силы безопасности преследуют предполагаемого террориста, который скрылся с места ЧП. Полиция и военные окружают район Вифлеема, устанавливают блокпосты.

#Теракт #стрельба #Израиль #Иерусалим #ЦАХАЛ #полиция
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