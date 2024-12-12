Четыре человека пострадали в результате теракта в Иерусалиме

Четыре человека, включая ребенка, получили пулевые ранения в результате теракта в Иерусалиме. Как сообщила служба скорой помощи Израиля, неизвестный расстрелял пассажирский автобус.

«Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями», - сообщает MDA.

Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия на шоссе 60 возле Бейт-Джала.

Сейчас израильские силы безопасности преследуют предполагаемого террориста, который скрылся с места ЧП. Полиция и военные окружают район Вифлеема, устанавливают блокпосты.